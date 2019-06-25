25 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Москве проходят Дни Красноярского края

Главная Политика
Красноярск
09:24 25 Июня 2019
в красноярском крае, законодательное собрание, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Совете Федерации в Москве стартовали Дни Красноярского края. Событие приурочено к 85-летию со дня образования региона.

В здании Совета Федерации проходит выставка, посвященная инвестиционному потенциалу Красноярского края. На ней представлен ключевой инвестиционный проект региона «Енисейская Сибирь», проекты модернизации городской среды Красноярска, наследие Универсиады, а также ТИМ «Бирюса».

В столицу для участия в Днях Красноярского края направлена делегация от региона – краевые министры, депутаты Законодательного Собрания, руководители предприятий и организаций.

«В ходе Дней Красноярского края губернатор Александр Усс проведет рабочие переговоры, встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Также глава региона выступит в рамках «Часа субъекта Российской Федерации» на пленарном заседании Совета», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщает депутат Заксобрания Вера Оськина, представители делегации также успели сыграть в футбол и волейбол.

«Оба матча начались в одно и то же время, сначала болела за мужчин, а потом услышав, что девушки проигрывают, решила пойти их поддержать. Они к этому времени уже проиграли две партии, а в третьей партии сражались достойно, мы поддерживали их как могли. Несмотря на то, что они в результате проиграли, все равно - большие молодцы! Они сражались с командой молодых девушек, которые вместе играют, как они сказали, три года. Но выиграть все равно хотелось...», - написала она на своей странице в Facebook.

 

фото: Вера Оськина

Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Наталия Фирюлина: Местная и краевая власть делает все для того, чтобы микрорайон Солнечный активно развивался

Наталия Фирюлина: Местная и краевая власть делает все для того, чтобы микрорайон Солнечный активно развивался

24 Июня 2019 г.
После разговора с Владимиром Путиным состоялось выездное совещание
Новости Красноярска: Депутата краевого парламента могут лишить мандата из-за дела о мошенничестве

Депутата краевого парламента могут лишить мандата из-за дела о мошенничестве

21 Июня 2019 г.
Речь о Виталии Толстове
Новости Красноярска: Владимир Путин отправил Александра Усса в Солнечный после звонка красноярки на прямую линию

Владимир Путин отправил Александра Усса в Солнечный после звонка красноярки на прямую линию

20 Июня 2019 г.
Женщина пожаловалась на отсутствие парков, школ и детских садов
Новости Красноярска: В Красноярске начинается строительство арбитражного апелляционного суда

В Красноярске начинается строительство арбитражного апелляционного суда

20 Июня 2019 г.
Его возводят рядом с Арбитражным судом Красноярского края
Новости Красноярска: Горсовет утвердил первую долгосрочную стратегию развития Красноярска

Горсовет утвердил первую долгосрочную стратегию развития Красноярска

19 Июня 2019 г.
Она рассчитана до 2030 года
Новости Красноярска: Мэр Красноярска Сергей Еремин стал зарабатывать вдвое больше

Мэр Красноярска Сергей Еремин стал зарабатывать вдвое больше

14 Июня 2019 г.
Он предоставил декларацию о доходах за 2018 год
Новости компаний
25/06
Экспресс-конкурс СФУ позволит набрать до 5 баллов к ЕГЭ
24/06
Программа «Мир без слёз» в Красноярске: Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона получила 3 млн рублей на новое оборудование
21/06
КрасКом инвестировал более 800 миллионов рублей в городскую систему жизнеобеспечения
20/06
Более 3000 бюджетных мест ждут будущих студентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Три человека погибли в ДТП на краевой трассе

Три человека погибли в ДТП на краевой трассе

21 Июня 2019 г.
Личности погибших устанавливаются
Новости Красноярска: Красноярец выиграл в лотерею 9 млн рублей

Красноярец выиграл в лотерею 9 млн рублей

22 Июня 2019 г.
Имя счастливчика не называют
Новости Красноярска: Следственный комитет проверит красноярских чиновников после звонка на «Прямую линию»

Следственный комитет проверит красноярских чиновников после звонка на «Прямую линию»

20 Июня 2019 г.
Красноярка пожаловалась на отсутствие инфраструктуры в микрорайоне Солнечный
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356