В Москве проходят Дни Красноярского края

В Совете Федерации в Москве стартовали Дни Красноярского края. Событие приурочено к 85-летию со дня образования региона.

В здании Совета Федерации проходит выставка, посвященная инвестиционному потенциалу Красноярского края. На ней представлен ключевой инвестиционный проект региона «Енисейская Сибирь», проекты модернизации городской среды Красноярска, наследие Универсиады, а также ТИМ «Бирюса».

В столицу для участия в Днях Красноярского края направлена делегация от региона – краевые министры, депутаты Законодательного Собрания, руководители предприятий и организаций.

«В ходе Дней Красноярского края губернатор Александр Усс проведет рабочие переговоры, встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Также глава региона выступит в рамках «Часа субъекта Российской Федерации» на пленарном заседании Совета», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщает депутат Заксобрания Вера Оськина, представители делегации также успели сыграть в футбол и волейбол.

«Оба матча начались в одно и то же время, сначала болела за мужчин, а потом услышав, что девушки проигрывают, решила пойти их поддержать. Они к этому времени уже проиграли две партии, а в третьей партии сражались достойно, мы поддерживали их как могли. Несмотря на то, что они в результате проиграли, все равно - большие молодцы! Они сражались с командой молодых девушек, которые вместе играют, как они сказали, три года. Но выиграть все равно хотелось...», - написала она на своей странице в Facebook.

фото: Вера Оськина