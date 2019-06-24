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Наталия Фирюлина: Местная и краевая власть делает все для того, чтобы микрорайон Солнечный активно развивался

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Красноярск
14:57 24 Июня 2019
район, обсуждение, путин, город, развитие
Автор: Sibnovosti.ru
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20 июня в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жительница микрорайона Солнечный города Красноярска Ксения Бессонова обратила внимание главы государства на необходимость развития социальной инфраструктуры в наиболее интенсивно растущем спальном районе краевого центра – микрорайоне Солнечный.

После разговора с Владимиром Путиным состоялось выездное совещание в микрорайоне Солнечный, в котором приняли участие губернатор края Александр Усс, глава Красноярска Сергей Ерёмин, руководители профильных департаментов, председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина и другие представители законодательной и исполнительной власти. Участники совещания обсудили вопросы развития дорожной инфраструктуры, перспективы строительства здания новой школы, а также предложения по созданию парка рядом со спальным районом города.

По итогам совещания Наталия Фирюлина прокомментировала ER.RU ситуацию, сложившуюся в микрорайоне.

«Многие проблемы микрорайона берут начало еще в советском периоде, когда при строительстве этого жилого сектора  инфраструктуре уделялось мало внимания. В те годы микрорайон задумывался стать городом-«спутником» завода тяжелых экскаваторов «Крастяжмаш», рассчитанным на 120 тысяч жителей. Поэтому главной задачей было обеспечить людей просто жильем,  школы , дошкольные учреждения, соцкультбыт не были приоритетом. А  с 1993 года социальные объекты здесь вообще  не возводились. В 2000 годы земельные участки стали еще интенсивнее застраиваться жильем, потому что они были значительно дешевле участков в других микрорайонах города. Но заниматься инфраструктурой вновь было не в интересах теперь уже коммерческих застройщиков. Сегодня возмущение жителей сложившейся ситуацией понятно, и местная, и краевая власть сейчас делают все для того, чтобы микрорайон активно развивался.  В 2018 году в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды был благоустроен сквер  между проспектом Молодежный и бульваром Солнечный, в 2019 году введены в эксплуатацию и работает детский сад (300 мест), школа (1280 мест), которая откроет свои двери 1 сентября текущего года. Сейчас идёт строительство еще одного детского сада на 300 мест, который планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. В микрорайоне активно развивается дорожная инфраструктура. Увы, но и эти темпы недостаточны, чтобы решить накопившиеся за десятилетия проблемы.  Но как  пообещал губернатор, именно в третьем микрорайоне будет построен детский сад  на 175 мест и школа на 1100 мест. При этом необходимо отметить, что в составе школы будет полноценный спортивный стадион с соответствующей инфраструктурой. Работа в этом направлении началась еще в 2018 году, когда городская администрация приняла решение о межевании территории 3-го микрорайона с целью его комплексного развития, предусматривающего формирование земельного участка для строительства этих двух объектов. Для этих целей город осуществил возврат двух земельных участков за счёт уменьшения объёма жилой застройки. На данный момент разработан детальный проект планировки 3-го микрорайона. Уже объявлены публичные слушания, которые продлятся месяц и 6 дней. После проведения слушаний, и в том случае, если жители поддержат эти проекты, администрация города совместно с краевым правительством подготовит ходатайство о выделении федеральных средств на строительство в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование», - сообщила Наталия Фирюлина.

Председатель Красноярского горсовета прокомментировала и вторую жалобу жителей Солнечного, связанную с отсутствием парковой зоны, где могли бы играть дети, а взрослые – с комфортом проводить досуг.

 «Еще одна жалоба жителей была связана с отсутствием сквера. На данный момент место для сквера отсутствует. На выездном совещании под руководством губернатора края Александра Викторовича Усса глава города Красноярска предложил рассмотреть в качестве места под создание большой парковой зоны территорию Емельяновского района, граничащую с территорией города Красноярска как раз в микрорайоне «Солнечный». Для передачи земель городу уже ведется необходимая юридическая проработка вопроса. Парк станет главным общественным пространством для всего микрорайона «Солнечный», и что важно – будет находиться в шаговой доступности для жителей 3-го микрорайона. Планируется, что благоустройство парка будет проведено в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды в 2020 году. Но уже в 2019 году начнутся проектные работы по его функциональному наполнению и содержанию, которые будут сопровождаться общественными обсуждениями. Таким образом, если этой зимой мы проведем широкое обсуждение с жителями, выясним их мнения и соберем предложения, то уже следующим летом мы сможем начать воплощать этот проект в жизнь. Кстати, Александр Викторович накануне предложил эту парковую зону назвать «Прямая линия», и это, как мы все понимаем,  даже в какой-то степени дополнительная гарантия скорейшей реализации важного для людей проекта!», - заключила Наталия Фирюлина. 

Отметим, на следующей неделе состоится выездное заседание фракции «Единая Россия» Красноярского городского Совета депутатов на территории микрорайона Солнечный. Депутаты наметят пути дальнейшей работы и обозначат зоны своего контроля.

Фото: «Единая Россия»

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Организации: «Единая Россия»
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