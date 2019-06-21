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Депутата краевого парламента могут лишить мандата из-за дела о мошенничестве

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Красноярск
15:19 21 Июня 2019
политика, красноярск, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутата краевого Заксобрания Виталия Толстова могут лишить мандата из-за уголовного дела. Краевой суд признал народного избранника виновным по статье «мошенничество с использованием служебного положения» и назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Адвокаты Толстова попытались обжаловать решение высшей инстанции, но заявление накануне было отклонено. 

Как сообщают СМИ, депутат попал под следствие из-за того, что устроил свою жену помощником и выплачивал ей зарплату. На самом деле супруга не находилась на рабочем месте, а проводила время за границей. 

Как рассказали Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого парламента, Толстова действительно могут лишить полномочий — так велит краевой закон о статусе депутата Законодательного собрания. 

«Апелляция была отклонена. Если решение районного суда будет признано вступившим в силу, то это влечет определенные последствия. В ст. 5 краевого закона расписаны основания, по которым могут прекратиться полномочия депутата. Один из пунктов гласит, что полномочия прекращаются в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося депутатом», — рассказал глава пресс-службы краевого парламента Эрих Пырх. 

Данный вопрос должен решаться на сессии, отметил собеседник. 

«Скорее всего, в повестку одного из заседаний сессии такой вопрос будет внесен», — подытожил он. 

Виталий Толстов — депутат фракции «Единая Россия». Он родился 9 июня 1970 года в Норильске. В 2003 года работал главным редактором издания «Заполярная правда», возглавлял инфоцентр «Норильские новости». В 2016 года избрался в краевое Заксобрание по 21-му Норильскому одномандатному округу. В краевом парламенте состоит в комитете по природным ресурсам и экологии, а также в комитете по госуправлению, законодательству и местному самоуправлению.

Фото: краевое Заксобрание 

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