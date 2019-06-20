В Красноярске начинается строительство арбитражного апелляционного суда

В Красноярске торжественно заложили первый камень в фундамент здания Третьего арбитражного апелляционного суда. Строительство начинается рядом с Арбитражным судом Красноярского края на улице Ленина. Новое помещение будет четырехэтажным и сможет вместить всех сотрудников апелляционного суда, которым пока приходится работать отдельно в трех зданиях. Завершить работы строители планируют в декабре 2020 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Сегодня возле будущего здания суда была заложена капсула времени для потомков, а место строительства освятил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон», - озвучили в правительстве планы с православным акцентом.

фото: sobranie.info