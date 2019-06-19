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Горсовет утвердил первую долгосрочную стратегию развития Красноярска

Главная Политика
Красноярск
12:53 19 Июня 2019
горсовет, стратегия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутаты Горсовета на очередной сессии утвердили первую в истории стратегию развития Красноярска на долгосрочный период. Документ готовили больше полугода – проходили общественные обсуждения проекта, публичные слушания, поправки вносили народные избранники.

В итоге, принятый документ, отражает направления развития Красноярска до 2030 года.

«Главная задача стратегии - обеспечение устойчивого роста качества жизни красноярцев. Под достижение этой цели и сформированы основные направления развития, которые охватывают все сферы жизни мегаполиса. Именно поэтому на первом месте в стратегии находится человек и развитие человеческого капитала», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе администрации города.

После утверждения стратегии развития Красноярска начинается разработка плана по ее реализации. Властям необходимо прописать конкретные задачи и сроки их выполнения. Кроме того, важно учесть источники финансирования.

 

фото: Горсовет

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