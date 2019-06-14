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Мэр Красноярска Сергей Еремин стал зарабатывать вдвое больше

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Красноярск
11:58 14 Июня 2019
политика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Глава Красноярска Сергей Еремин приумножил свое благосостояние. Согласно декларации за 2018 год, он заработал 5,6 млн рублей. Годом ранее его доход был в два раза меньше — 2,64 млн рублей. При этом существенно сократились доходы супруги градоначальника. За 2018 год она задекларировала 1,4 млн рублей, в 2017-м было 3,39 млн рублей.

В декларации за 2018 год мэр не указал квартиру, площадью 50 кв. м. Не исключено, что Еремин продал недвижимость, с чем и связан рост его доходов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В собственности у мэра четыре земельных участка, два жилых дома, площадью 52 кв. м. и 180 кв. м, гараж, гаражный бокс, баня и летняя кухня. Жене принадлежит квартира, площадью 107 кв. м и доля в подземном паркинге. 

В автопарке четы Ереминых: Jeep Wrangler, Audi Q7, мотоцикл ИЖ, прицеп, мотовездеход и снегоход.

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