Мэр Красноярска Сергей Еремин стал зарабатывать вдвое больше

Глава Красноярска Сергей Еремин приумножил свое благосостояние. Согласно декларации за 2018 год, он заработал 5,6 млн рублей. Годом ранее его доход был в два раза меньше — 2,64 млн рублей. При этом существенно сократились доходы супруги градоначальника. За 2018 год она задекларировала 1,4 млн рублей, в 2017-м было 3,39 млн рублей.

В декларации за 2018 год мэр не указал квартиру, площадью 50 кв. м. Не исключено, что Еремин продал недвижимость, с чем и связан рост его доходов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В собственности у мэра четыре земельных участка, два жилых дома, площадью 52 кв. м. и 180 кв. м, гараж, гаражный бокс, баня и летняя кухня. Жене принадлежит квартира, площадью 107 кв. м и доля в подземном паркинге.

В автопарке четы Ереминых: Jeep Wrangler, Audi Q7, мотоцикл ИЖ, прицеп, мотовездеход и снегоход.