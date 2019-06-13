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В Кировском районе в День России состоялся турнир по мини-футболу на призы «Единой России»

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Красноярск
21:13 13 Июня 2019
футбол, партии, красноярск
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В Кировском районе в честь Дня России состоялся турнир по мини-футболу среди команд государственных служащих, медиков и жителей микрорайона Водник. Организатором соревнований выступило местное отделение партии. Поздравили игроков именитые спортсмены, олимпийские чемпионы Павел Ростовцев и Николай Олюнин.

В турнире приняли участие четыре сборные команды – налоговой службы, службы судебных приставов, межрайонной клинической больницы №4 и еще одну команду представляли жители близлежащих домов. Футболисты разыграли призы от Кировского районного отделения партии «Единая Россия».

Перед началом соревнований спортсменов-любителей приветствовал депутат Законодательного собрания края от партии «Единая Россия», биатлонист, трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр Павел Ростовцев. Он пожелал участникам, в первую очередь, получить от игры удовольствие и заряд положительных эмоций.

«В Красноярске много спортивных секций, развивается детский спорт, проходят такие масштабные мероприятия как Универсиада. В то же время очень здорово, что идет работа и среди населения, среди тех, кто непрофессионально занимается спортом и не стремится к достижению каких-то результатов, а получает искреннее удовольствие от тренировок после работы. Надеюсь, и сегодняшний турнир подарит вам азарт и позитивные эмоции. Если команда сплоченная – можно победить любого соперника. Желаю всем удачи и поздравляю с Днем России!», – сказал Павел Ростовцев.

Также участников соревнований приветствовал победитель предварительного голосования «Единой России» по одномандатному избирательному округу №4, сопредседатель штаба общероссийского народного фронта, призер Олимпийских игр Николай Олюнин. Он поздравил присутствующих с Днем России и отметил, что футбол – это та игра, которая как нельзя лучше сплачивает игроков и развивает в спортсменах командный дух.

Победителем турнира стали представители налоговой службы. Второе место заняли медики, замкнули тройку лидеров судебные приставы. Всем участникам турнира партийцы вручили грамоты, медали и памятные подарки.

 

по информации партии «Единая Россия»

фото: «Единая Россия»

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