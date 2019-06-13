«Единая Россия» провела в Красноярске акцию «Письмо в будущее» в День России

Акция «Письмо в будущее», организованная региональным отделением партии «Единая Россия», состоялась в Красноярске в День России, 12 июня. На Театральной площади установили большой баннер с изображением карты России. На нем все желающие смогли оставить пожелания своему городу и стране.

Принять участие в акции жителей приглашала ростовая кукла, символ партии «Единая Россия» – белый мишка в яркой синей футболке. Он спрашивал у прохожих, какой те видят Россию в будущем. Свои пожелания участники писали на разноцветных стикерах и крепили на пресс-волл. «Медведь» благодарил всех, кто участвовал в акции, дарил воздушные шары и делал совместное фото на память.

За несколько часов работы партийной площадки свои пожелания смогли оставить более 1000 человек. Красноярцы и гости города желали России процветания, успехов, открытий, желали, чтобы никогда не было войны. «Я люблю Россию и Красноярск», «Привет Красноярску из сурового Челябинска», «Россия, будь самой красивой и сильной», «Больше спорта и побед!», «Вечных детских улыбок!» - писали люди. Среди наиболее оригинальных пожеланий – здоровья Владимиру Путину, поменьше экзаменов на сессии, чтобы россияне были добрее и многое другое.

Как отметил секретарь регионального отделения партии Алексей Додатко, акция получилась очень веселой, яркой и интересной.

«Мы гордимся нашей страной и мы ее любим. Сегодня действительно много людей приняли участие в нашей акции и захотели пожелать России что-то доброе и светлое в ее праздник. Красноярцы написали, какими хотят видеть свою страну и свой любимый город, кто-то подошел к заданию креативно и с юмором. Также очень порадовало, сколько юных жителей города захотели поздравить родную страну с праздником. Желаем всем землякам здоровья, благополучия, мира и согласия, а главное – успехов в добрых делах и начинаниях на благо нашей сильной и большой России», - рассказал Додатко.

Отметим, аналогичные акции, приуроченные ко Дню России, прошли и в ряде других городов страны. Ростовые куклы-медведи вышли на улицы и центральные площади Кемерово, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Владивостока, Челябинска, Кирова и других городов.

12 июня стал государственным праздником в 1992 году, спустя два года после того, как в 1990 году Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Согласно указу Бориса Ельцина, 12 июня объявили государственным праздником - Днем независимости России. Официальное название «День России» закрепилось за праздником в 2002 году.

по информации партии «Единая Россия»

фото: «Единая Россия»