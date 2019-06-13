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В Красноярске доработают законопроект об ограничении многоэтажной застройки

Главная Политика
Красноярск
13:30 13 Июня 2019
общество, красноярск, застройка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Проект закона об ограничении этажности застройки в Красноярске отправлен на доработку. Поправки, которые запретят строителям возводить дома выше 10 этажей, обсудили депутаты Горсовета на заседании постоянной комиссии. 

Прежде чем выносить законопроект на рассмотрение, народные избранники предлагают рассчитать «экономические последствия этого решения». 

«Я не специалист в строительстве, но предполагаю, что себестоимость квадратного метра увеличится», — отметил депутат Сергей Шахматов.

Кроме того, городские парламентарии опасаются, что Красноярск после принятия закона может столкнуться с новой проблемой – точечной застройкой. 

Напомним, запрет на строительство домов в Красноярске выше 10 этажей в прошлом году анонсировали городские власти. В мэрии считают, что это необходимо для сохранения облика города, а также для улучшения экологической обстановки.

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