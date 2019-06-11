В Красноярском крае внедрят технологии дистанционного зондирования Земли

В Красноярский край станет пилотной площадкой по внедрению технологии дистанционного зондирования Земли из космоса. Соответствующее соглашение на международном экономическом форуме в Петербурге подписали губернатор Красноярского края Александр Усс и руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Новейшая технология позволит отслеживать лесные пожары, а также поможет в решении вопроса о декриминализации лесной отрасли, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на РБК.

«Нам нужны новые возможности для мониторинга чрезвычайных ситуаций и экологической обстановки в нашем регионе. Документ предусматривает совместную работу с краевыми министерствами экологии и рационального природопользования, лесного хозяйства, сельского хозяйства и торговли», − пояснил суть соглашения Александр Усс.

Петербургский международный экономический форум, прошедший в Северной столице в минувшие выходные, оказался для Красноярского края крайне удачным. Регион и проекты на его территории отметили первые лица государства, а также главы крупных корпораций. Руководство края заключило соглашения с Татарстаном и другими субъектами федерации.

фото © NASA