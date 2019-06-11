Депутаты Канского Горсовета лишились мандатов из-за сокрытия доходов

Суд лишил полномочий двух депутатов Канского городского Совета. В краевой прокуратуре сообщили, что народные избранники не указали в декларациях сведениях о доходах и имуществе своих супруг.

Так, один из парламентариев - Андрей Джегет - не отчитался о прибыли своей жены-предпринимателя в размере более 8 млн рублей. Второй депутат - Виктор Труханов - не указал в декларации наличие в собственности супруги автомобиля, стоимостью более 1 млн рублей.

Прокурор направил представление в адрес городского Совета с требованием лишить полномочий народных избранников, однако законодательный орган требование проигнорировал.

«В связи с этим Канской межрайонной прокуратурой в суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия представительного органа. Канский городской суд удовлетворил требования прокуратуры, досрочно прекратив полномочия депутатов в связи с утратой доверия», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой прокуратуры.

В прокуратуре добавили, что решение суда еще не вступило в законную силу. Отметим, оба депутата - представители фракции «Единая Россия» в местном Горсовете.