Неофициально: в Красноярском крае назначен новый министр здравоохранения

В Красноярском крае назначен новый министр здравоохранения. Им стал Борис Немик, который долгое время был заместителем главы Минздрава. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на СМИ.

На сайте краевого правительства официальной информации о новых назначениях нет. В разделе «Кадровые решения» последний документ опубликован 4 июня. В нем говорится об отставке Виталия Денисова и назначении Марины Бичуриной на должность врио министра здравоохранения.

В пресс-службе краевого Минздрава пояснили, что комментарии о новом министре возможны только после выхода официального документа.

«Мы следим за ситуацией», — прокомментировали в ведомстве.

Борис Немик работает заместителем главы краевого Минздрава с декабря 2012 года. В мае 2018 года он был временно назначен министром после ухода Вадима Янина, который сейчас возглавляет красноярский перинатальный центр.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения края