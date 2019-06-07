КРИТБИ станет представителем фонда «Сколково» в Красноярске

Губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель Совета директоров фонда «Сколково» Виктор Вексельберг на Петербургском международном экономическом форуме подписали договор о сотрудничестве. Стороны рассчитывают, что это позволит привлечь в регион дополнительное финансирование и высококвалифицированные кадры. По предварительным оценкам, общий объем инвестиций в рамках соглашения может достигнуть 600-750 млн рублей уже к 2020 году.

Кроме того, на базе красноярского бизнес-инкубатора начнет работать региональный оператор фонда. Красноярские бизнесмены получат доступ к сервисам «Сколково», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

Будут созданы особые условия для исследований и разработок в области энергетических, энергоэффективных, ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий.

«Мы должны при реализации перспективных инновационных идей исходить из потребностей, которые есть у наших крупных промышленных компаний. Они тоже нуждаются в новых решениях», - цитирует губернатора Красноярского края Александра Усса пресс-служба краевого правительства.

В свою очередь Виктор Вексельберг подчеркнул, что фонд рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Красноярским краем – регионом, богатым талантами, имеющим современную промышленность и инфраструктуру.