Министр здравоохранения края Виталий Денисов ушел в отставку

Губернатор Красноярского края Александр Усс освободил от должности министра здравоохранения Виталия Денисова. Соответствующий приказ опубликован на сайте правительства в разделе «Кадровые решения».

«В соответствии с распоряжением губернатора от 04.06.2019 Денисов Виталий Степанович освобожден от должности министра здравоохранения Красноярского края 8 июня 2019 года в связи с его отставкой по собственному желанию», — говорится в документе.

Распоряжение вступило в силу с момента подписания.

Временно исполнять обязанности главы Минздрава будет Марина Бичурина — заместитель министра здравоохранения. Распоряжение также подписано главой края.

Напомним, Денисова назначили министром здравоохранения в октябре 2018 года. Ранее пост в течение десяти лет занимал Вадим Янин, который сейчас возглавляет красноярский перинатальный центр.

Отметим, что разговоры об отставке Виталия Денисова велись давно. Одной из причин могла стать проблема обеспечения жителей края льготными лекарствами. Официально данные об увольнении министра не подтверждали, заявляя, что глава ведомства находится в отпуске.