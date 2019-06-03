В Норильске изменят «закон о тишине»

Депутаты краевого парламента собираются изменить «закон о тишине» в Норильске. Согласно поправкам, шуметь в Заполярье можно будет ночью — с 22:00 до 9:00 часов. Но разрешение действует только на одном объекте — физкультурно-оздоровительном комплексе.

С предложением внести поправки в закон в краевой парламент обратились депутаты норильского Горсовета. В Заполярье сейчас идет масштабное строительство спортивного комплекса. Северяне смогут заниматься там волейболом, баскетболом, мини-футболом и бадминтоном. Но из-за суровых погодных условий у строителей мало времени — некоторые работы нужно успеть завершить до наступления осени. Строить придется и по ночам. Чтобы не платить штрафы за нарушение закона, депутаты предложили изменить его.

Терпеть неудобства придется и норильчанам, живущим рядом со стройплощадкой. Учитывая ландшафтные особенности города на севере края, спорткомлекс можно возвести только в жилой зоне. Тем не менее подрядчики обещают максимально снизить уровень шума по ночам.

«Наиболее шумные работы, например установка фундамента со сваями, уже проведены. Вообще же от жилой застройки как таковой строящийся комплекс находится далеко. Речь главным образом идет о подъезде и отъезде техники», — сказал председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Анатолий Самков.

Депутаты приняли законопроект в первом чтении.