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Бывший начальник красноярских спасателей стал главой Таймыра

Главная Политика
Красноярск
12:09 1 Июня 2019
глава, совет, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Новым главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края избран Евгений Вершинин. Голосование на сессии райсовета состоялось в минувшую пятницу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На Таймыре глава района избирается депутатами местного совета. На голосование выносятся кандидатуры, предварительно прошедшие конкурс. 31 мая райсовету предложили выбор из двух кандидатов – Евгения Вершинина и Сергея Скорина. По данным официального сайта муниципалитета, все 14 голосов были отданы Евгению Вершинину.

Ранее он возглавлял главное управление МЧС по Красноярскому краю. В январе указом президента РФ Евгений Вершинин был отправлен в отставку.

На посту главы Таймыра он сменил Сергея Ткаченко. Тот проработал на посту недолго – был избран в апреле 2017 года и досрочно ушел в отставку по собственному желанию в декабре 2018-го.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю

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