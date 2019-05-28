Новым руководителем департамента горхозяйства Красноярска назначен Евгений Жвакин

Глава города подписал приказ о назначении нового руководителя департамента городского хозяйства Красноярска. Должность занял 40-летний Евгений Жвакин, который ранее работал в «Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства». Последний месяц чиновник трудился в должности заместителя руководителя департамента горхозяйства, а терпеть получил повышение.

В послужном списке Жвакина также значится работа главным инженером в ООО «БРИЗ-2001», более 10 лет он являлся директором ООО «КРАСДОРЗНАК», а начинал карьеру на КраМЗе.