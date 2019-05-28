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Новым руководителем департамента горхозяйства Красноярска назначен Евгений Жвакин

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Красноярск
08:58 28 Мая 2019
назначения, администрация, красноярск, жкх
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Глава города подписал приказ о назначении нового руководителя департамента городского хозяйства Красноярска. Должность занял 40-летний Евгений Жвакин, который ранее работал в «Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства». Последний месяц чиновник трудился в должности заместителя руководителя департамента горхозяйства, а терпеть получил повышение.

В послужном списке Жвакина также значится работа главным инженером в ООО «БРИЗ-2001», более 10 лет он являлся директором ООО «КРАСДОРЗНАК», а начинал карьеру на КраМЗе.

«Евгений Васильевич родился 26 марта 1979 года в г. Красноярске. В 2001 году закончил Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота, инженер по специальности «Обработка металлов давлением». В 2016 году закончил Центр переподготовки и повышения квалификации Инженерно-строительного института (Сибирский федеральный университет), инженер по программе «Автомобильные дороги», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

 

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