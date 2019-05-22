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Александр Усс: «Я не нуждаюсь в повышении заработной платы»

Главная Политика
Красноярск
13:33 22 Мая 2019
губернатор, красноярск, зарплата
Автор: Sibnovosti.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что не нуждается в повышении заработной платы. Об этом он сегодня сообщил журналистам.

«Пока я буду губернатором края, заработная плата моя должна оставаться такой, какой есть. Надеюсь, депутаты Законодательного собрания мое мнение учтут».

Напомним, накануне стало известно о том, что депутаты краевого парламента готовят законопроект об индексации зарплат госслужащих. В проекте обозначено, что ежемесячный доход главы края должен вырасти на 21%. По данным красноярским СМИ: с 250 тысяч рублей до 300 тысяч. Заработные платы других госслужащих, по задумке народных избранников, должны вырасти не так стремительно - лишь на 0,7%.

Кроме этого Александр Усс опроверг слухи о том, что он может оставить пост губернатора и перейти на работу в Совет Федерации.

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