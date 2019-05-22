Александр Усс: «Я не нуждаюсь в повышении заработной платы»

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что не нуждается в повышении заработной платы. Об этом он сегодня сообщил журналистам.

«Пока я буду губернатором края, заработная плата моя должна оставаться такой, какой есть. Надеюсь, депутаты Законодательного собрания мое мнение учтут».

Напомним, накануне стало известно о том, что депутаты краевого парламента готовят законопроект об индексации зарплат госслужащих. В проекте обозначено, что ежемесячный доход главы края должен вырасти на 21%. По данным красноярским СМИ: с 250 тысяч рублей до 300 тысяч. Заработные платы других госслужащих, по задумке народных избранников, должны вырасти не так стремительно - лишь на 0,7%.

Кроме этого Александр Усс опроверг слухи о том, что он может оставить пост губернатора и перейти на работу в Совет Федерации.