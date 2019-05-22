Красноярский край намерен расширять сотрудничество с Японией

Губернатор Красноярского края Александр Усс обсудил вопросы сотрудничества с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Тоёхиса Кодзуки. Дипломат прибыл на переговоры в Красноярск. В ходе встречи в краевом правительстве стороны обсудили перспективы увеличения объемов взаимной торговли. Красноярский край готов поставлять в страну восходящего солнца сельхозпродукцию. Кроме того, стороны намерены организовать взаимный обмен студентами и преподавательским составом, а также сотрудничать в сфере туризма, здравоохранения и культуры, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«У японских деловых кругов большой интерес к Красноярскому краю. Японские компании имеют многолетний опыт взаимодействия с красноярскими коллегами, в первую очередь в связи с экспортом алюминия. Есть и новые очень важные проекты, на которые обращают внимание наши компании, например «Енисейская Сибирь». Мы видим перспективы сотрудничества в этих проектах», – цитирует пресс-служба Тоёхиса Кодзуки.

Отметим, что делегация Красноярского края в начале года посетила Токио с деловой миссией. В ходе визита состоялась презентация проекта «Красноярская технологическая долина», который входит в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

По итогам 2018 года внешнеторговый оборот Красноярского края с Японией достиг 58 млн долларов.

фото: Вадим Кофман, krskstate.ru