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Госдума единогласно приняла в первом чтении поправки Турчака в закон о местном самоуправлении

Главная Политика
Красноярск
16:46 20 Мая 2019
партии, законопроект, голосование
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Государственная дума единогласно (397 депутатов – «за», против и воздержавшихся не было) приняла в первом чтении поправки в статью 40 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которые 3 апреля внес вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Как указано в пояснительной записке, законопроектом предлагается ввести альтернативные меры ответственности депутатов органов местного самоуправления за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Такие меры ответственности могут быть аналогичны тем, которые применяются к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации: предупреждение и освобождение от должности без прекращения полномочий депутата.

«Для депутатов органов местного самоуправления такая мера не существовала. Сегодня, в случае предоставления недостоверных или неполных сведений в декларации полномочия муниципальных депутатов могут быть только прекращены. В результате по итогам проверки деклараций известны случаи массового сложения полномочий муниципальных депутатов, что попросту парализует работу органов местного самоуправления», – пояснил Турчак, отметив, что «Единая Россия» провела в регионах встречи с муниципальными и сельскими депутатами.

«Депутаты Госдумы и Законодательных собраний от партии на этих встречах рассказали о наших поправках и получили положительный отклик. Принятие законопроекта позволит не применять к муниципальным депутатам чрезмерных санкций и сохранить опытные и квалифицированные кадры, что позволит качественно улучшать жизнь людей на местах», – уверен Турчак.

При этом, подчеркнул он, в случае серьезных нарушений требований антикоррупционного законодательства сохраняется возможность применения такой меры ответственности, как досрочное прекращение полномочий депутата.

«Нужно понимать, что сельские и муниципальные депутаты – это те, кто приносят пользу своим ежедневным трудом при довольно высокой общественной нагрузке. Это самые близкие к людям представители власти. Мы рассчитываем, что принятие законопроекта позволит привлечь больше кандидатов в муниципальную власть», – добавил Турчак.

Порядок применения альтернативных мер ответственности будет устанавливаться законом субъекта РФ и (или) регламентом либо иным актом представительного органа муниципального образования.

На рассмотрении Госдумы также находится еще один законопроект, внесенный Турчаком, который касается упрощения порядка декларирования доходов для работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений. Законопроект устраняет необходимость собирать дополнительные справки при декларировании, если в течение отчетного года сельские депутаты не делали крупных покупок (земельный участок, недвижимость, транспортное средство, ценные бумаги или акции на сумму, превышающую общий доход депутата и его семьи за три последних года, предшествующих отчетному периоду). Сельские депутаты должны сообщить об этом высшему должностному лицу субъекта в установленном законом порядке.

По материалам «Единой России»
Фото: «Единая Россия»

В статье упоминаются:
Организации: «Единая Россия»

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