Красноярскому депутату Кардашову припомнили плохую работу в «Енисее»

Сегодня на заседании Горсовета депутаты рассматривали вопрос о награждении красноярцев знаками отличия. Одним из кандидатов на получение почетной награды стал краевой парламентарий, заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту в ЗС Виктор Кардашов.

По информации Sibnovosti.ru, красноярские депутаты отказались награждать Кардашова «За заслуги перед городом II степени» — «за» проголосовали 18 человек, однако этого было недостаточно для присуждения знака отличия.

Один из участников сессии, депутат Горсовета Роман Рыбаков считает сегодняшнее решение коллег абсолютно обоснованным. Кардашову, как бывшему президенту футбольного «Енисея», припомнили плохую работу в клубе.

«Прочитал в федеральной прессе высказывания Кардашова, что «Енисей» опозорился внутриклубным скандалом с Аленичевым, мол, такого конфликта он давно не припомнит в российском футболе. Хочу напомнить Виктору Ивановичу, что за период его президенства тот же «Енисей» пачками выгонял местных воспитанников, вылетел в 2016 в низший дивизион, полностью провалил программу по привлечению спонсоров и работу со зрителям, которых ходило в 10 раз меньше, чем сейчас. В команде при Кардашове работали непонятные управленцы, которые годами сидели на бюджетной игле, болтаясь в середине турнирной таблице. Поэтому сегодняшнее решение Горсовета считаю абсолютно обоснованным, в городе есть более заслуженные люди с точки зрения работы с местным футболом», — прокомментировал Рыбаков.

Сам Виктор Кардашов прокомментировал Sibnovosti.ru, что о награждении почетным знаком никого не просил. В случае отказа он ни на кого обижаться не будет.

Отметим, что комиссия Горсовета редко отказывает кандидатам в присуждении различных званий. Одним из громких случаев был инцидент в 2010 году — тогда депутаты не стали вручать почетную грамоту директору строительной компании «Реставрация» Николаю Коваленко. Он сейчас находится в международном розыске за обман дольщиков. На скандального застройщика завели уголовное дело по статье «мошенничество». Экс-руководитель собрал с краснояцев более 2 млрд рублей и скрылся вместе с деньгами в Италии.

Фото: krasnoyarsk-gorsovet.ru