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В Красноярске повторно объявлен конкурс на должность главного архитектора

Главная Политика
Красноярск
10:14 21 Февраля 2019
вакансии, красноярск, архитектура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Администрация Красноярска повторно объявила конкурс на замещение должности главного архитектора. От кандидата требуется опыт муниципальной службы не менее года. Зарплата составит от 61 до 91 тысячи рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Прием документов от соискателей продлится до 13 марта включительно.

Конкурс на должность главного архитектора был объявлен осенью прошлого года. На пост претендовали восемь человек. Однако комиссия посчитала, что ни один из специалистов не соответствует заявленным требованиям.

Ранее пост главного архитектора Красноярска и руководителя управления архитектуры занимал Андрей Макаров, который был уволен по собственному желанию в ноябре 2016 года. После этого в мэрии решили разделить две должности. Управление архитектуры в октябре 2018 года возглавил 43-летний Максим Волков. Главный архитектор станет его заместителем.

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