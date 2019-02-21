При администрации Красноярска создадут Центр компетенций благоустройства

Мэр Сергей Еремин объявил о создании в Красноярске Центра компетенций благоустройства. Это новая структура при администрации города, которая будет отвечать в городе за красоту, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Визуальная эстетика города – это наш приоритет. Но каждый понимает ее по-своему, что порой выливается в нелепость. Поэтому вместе с краем мы решили создать Центр компетенций благоустройства. Он будет генерировать идеи по обновлению городского пространства», - пояснил Сергей Еремин на своей странице в «Инстаграме».

Глава Красноярска сообщил, что на работу в новую организацию примут не муниципальных служащих, а людей компетентных в сфере оформления городских пространств: архитекторов, художников и дизайнеров:

«Формула, которую я вижу: на одного чиновника – девять творческих коллег. Итогом такого симбиоза будут выверенные решения. Центр позволит нам создавать успешные стандарты благоустройства. Они могут тиражироваться в крае и других регионах», - добавил Еремин.

В какие сроки будет создана новая организация, не уточняется. Отметим, что в прошлом году Сергей Еремин открыл в Красноярске Службу городовых. Городовые – это помощники глав районных администраций, которые взаимодействуют с предпринимателями.