Александр Усс нанес визит дружбы в Назарово

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил Назарово. За праздничную составляющую отвечал новый ФОК «Лидер», который глава региона торжественно открыл.

Новый спортивный комплекс приспособлен под максимальное количество видов и готов к проведению различных соревнований.

«Этот многофункциональный центр будет своеобразным магнитом для детей и взрослых, местом для молодежного и семейного отдыха. Я искренне желаю, чтобы назаровский спорткомплекс «Лидер» стал базой для подготовки новых чемпионов нашего края и страны. Верю в ваши силы и желаю успеха на вашем пути», - заявил Усс, добавив, что ФОК был построен в кратчайшие сроки.

Во время заседания президиума Губернаторского совета обсуждались вопросы развития сети спортивных сооружений в муниципальных образованиях края. По данным министра спорта региона Сергея Алексеева, что с 2010 года с привлечением средств краевого бюджета, не считая объектов универсиады, в регионе построили и реконструировали 33 спортивных комплекса.

«Все наши социальные объекты мы сегодня строим по самым современным проектам. Такие центры не столько дают возможность для занятия спортом, сколько делают спорт модой для людей. Поэтому мы и дальше будем этому направлению развития в территориях уделять самое пристальное внимание», – оценил доклад глава края.

В завершении Усс побывал на Назаровской ГРЭС. Директор станции Олег Ворошилов рассказал ему о том, как ГРЭС в осенне-зимний период выполняла задачи по обеспечению теплом промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения социальной сферы и жилые дома Назарово.

фото: Вадим Кофман (krskstate.ru)