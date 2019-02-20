20 февраля
Красноярск
погода +3 °C
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Александр Усс нанес визит дружбы в Назарово

Главная Политика
Красноярск
11:49 20 Февраля 2019
губернатор, спорт, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил Назарово. За праздничную составляющую отвечал новый ФОК «Лидер», который глава региона торжественно открыл.

Новый спортивный комплекс приспособлен под максимальное количество видов и готов к проведению различных соревнований.

«Этот многофункциональный центр будет своеобразным магнитом для детей и взрослых, местом для молодежного и семейного отдыха. Я искренне желаю, чтобы назаровский спорткомплекс «Лидер» стал базой для подготовки новых чемпионов нашего края и страны. Верю в ваши силы и желаю успеха на вашем пути», - заявил Усс, добавив, что ФОК был построен в кратчайшие сроки.

Во время заседания президиума Губернаторского совета обсуждались вопросы развития сети спортивных сооружений в муниципальных образованиях края. По данным министра спорта региона Сергея Алексеева, что с 2010 года с привлечением средств краевого бюджета, не считая объектов универсиады, в регионе построили и реконструировали 33 спортивных комплекса.

«Все наши социальные объекты мы сегодня строим по самым современным проектам. Такие центры не столько дают возможность для занятия спортом, сколько делают спорт модой для людей. Поэтому мы и дальше будем этому направлению развития в территориях уделять самое пристальное внимание», – оценил доклад глава края.

В завершении Усс побывал на Назаровской ГРЭС. Директор станции Олег Ворошилов рассказал ему о том, как  ГРЭС в осенне-зимний период выполняла задачи по обеспечению теплом промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения социальной сферы и жилые дома Назарово.

 

фото: Вадим Кофман (krskstate.ru)

Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярск потеснили в рейтинге городов с высоким событийным потенциалом

Красноярск потеснили в рейтинге городов с высоким событийным потенциалом

20 Февраля 2019 г.
И это несмотря на Универсиаду и усилия Елены Мироненко
Новости Красноярска: В Красноярске обманутые дольщики смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь

В Красноярске обманутые дольщики смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь

20 Февраля 2019 г.
Депутаты Заксобрания готовят соответствующие поправки в законодательство
Новости Красноярска: «Единая Россия» защитит автомобилистов от несправедливых штрафов

«Единая Россия» защитит автомобилистов от несправедливых штрафов

19 Февраля 2019 г.
Партия начинает масштабную проверку систем видеофиксации
Новости Красноярска: Индия упрощает визовый режим для 166 стран

Индия упрощает визовый режим для 166 стран

18 Февраля 2019 г.
Теперь посещать страну можно многократно в течение года
Новости Красноярска: В Красноярском крае запускают новый нацпроект

В Красноярском крае запускают новый нацпроект

17 Февраля 2019 г.
Он касается здорового образа жизни
Новости Красноярска: Губернатор края выступил перед президентом на заседании Госсовета

Губернатор края выступил перед президентом на заседании Госсовета

13 Февраля 2019 г.
Глава региона озвучил предложения по совершенствованию механизмов переселения из ветхого жилья
Новости компаний
19/02
На Красноярской ГЭС начались пусковые испытания гидроагрегата №5 с новым рабочим колесом
19/02
Сибирская генерирующая компания расширяет сеть пунктов обслуживания клиентов в Красноярске
18/02
В рамках подготовки к Универсиаде на Красноярской ГЭС прошло обучение экскурсоводов
18/02
50 сибирских предпринимателей дистанционно зарегистрировали бизнес в Сбербанке
15/02
«Красноярскэнерго» за 2018 год подключило к сетям почти 9000 новых потребителей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае анонсировали открытие нового месторождения

В Красноярском крае анонсировали открытие нового месторождения

16 Февраля 2019 г.
Добычу нефти начнут на Таймыре
Новости Красноярска: Власти перекроют красноярские дороги ради Универсиады

Власти перекроют красноярские дороги ради Универсиады

15 Февраля 2019 г.
Публикуем полный список перекрытий
Новости Красноярска: В Красноярске задержали собственников обрушившегося от взрыва газа дома

В Красноярске задержали собственников обрушившегося от взрыва газа дома

16 Февраля 2019 г.
Самострой должны были снести еще в 2016 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356