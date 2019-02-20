Красноярск потеснили в рейтинге городов с высоким событийным потенциалом

Выставочный научно-исследовательский центр R&C представил традиционный рейтинг событийного потенциала регионов России. По итогам 2018 года Красноярский край потерял позиции и вылетел из первой двадцатки, сместившись с 17 на 21 строчку. По сравнению с первым рейтингом, составленным в 2014 году, позиции сибирского региона ухудшились колоссально. Пять лет назад Красноярский край находился на 4 месте из 82 субъектов.

При составлении рейтинга учитывалась транспортная доступность региональной столицы, наличие инфраструктуры и программы продвижения региона, политика в области ивент-индустрии, опыт проведения крупных международных событий и туристическая привлекательность, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на R&C.

В первой пятерке городов с высоким событийным потенциалом Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Казань и Нижний Новгород. Москва в рейтинге не участвовала.

«Следует отметить, что все города, вошедшие в топ-10 рейтинга в 2018 году, занимают активную позицию в части продвижения на зарубежном и российском рынках. Представители администраций регионов, а также компании событийного и туристического сектора представляют свои регионы на крупнейших специализированных международных и российских мероприятиях. Для комплексного продвижения необходима разработка узнаваемого территориального бренда», - отметили авторы исследования.

Напомним, региональный бренд в свое время пыталась сделать экс-министр культуры Елена Мироненко. Правда, все закончилось скандалом: сперва странным аукционом, после конкурсом без победителей и как итог - ни бренда, ни министра.

фото: Национальное конгресс-бюро