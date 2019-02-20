В Красноярске обманутые дольщики смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь

Обманутые дольщики в Красноярском крае получат право на безвозмездную помощь юристов. Депутаты Законодательного собрания готовят соответствующие поправки в региональный закон «О бесплатной юридической помощи».

Парламентарии предлагают предоставить возможность для консультаций гражданам, включенным в реестр пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Красноярского края.

Красноярцы смогут получить консультации по вопросам обеспечения и защиты жилищных прав и прав пострадавших участников долевого строительства.

На ближайшей сессии депутаты намерены принять законопроект в первом чтении.

Отметим, что сейчас право на бесплатную юридическую помощь имеют ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, малоимущие, инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные и женщины, награжденные почетным знаком «Материнская слава», члены семей военнослужащих, сотрудников ОВД, ГУФСИН и Нацгвардии, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также представители коренных малочисленных народов.