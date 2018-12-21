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Ирина Мирошникова будет защищать права детей в крае еще 5 лет

Главная Политика
Красноярск
14:38 21 Декабря 2018
назначения, омбудсмен, права, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Депутаты Заксобрания региона утвердили Ирину Мирошникова на должность Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае. Решение было принято на сессии парламента. Омбудсменом она будет работать еще 5 лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, до избрания на должность Уполномоченного по правам ребенка в крае Ирина Мирошникова с 1985 года работала в системе социальной защиты населения. В течение пятилетнего срока полномочий Ириной Мирошниковой организована система оперативного мониторинга и реагирования на нарушения прав детей во всех территориях края через институт общественных представителей. За время работы в этой должности она оказала активное содействие в возвращении вывезенных в другие страны – Таиланд, Турцию, Израиль, Украину, Молдову – детей красноярцев.

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