Временно за транспорт в Красноярске будет отвечать Игорь Манченко

Исполнять обязанности руководителя департамента транспорта назначен Игорь Александрович Манченко. До этого он возглавлял отдел организации перевозок и дорожного движения. Манченко сменит на посту Дмитрия Петрова, который уволился по собственному желанию, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на мэрию.

Напомним, Петров был назначен на пост в середине января 2018 года. Он сменил Игоря Кима, которого мэр Красноярска Сергей Еремин перевел руководить Октябрьским районом. Горожанам он запомнился прежде всего неудачным началом транспортной реформы, когда в Красноярске неожиданно для жителей изменили либо закрыли сразу несколько популярных маршрутов. Кроме того, во время его нахождения на посту обострился вопрос величины тарифа на проезд в общественном транспорте – частные перевозчики требуют поднять его до нового года на несколько рублей, в противном случае угрожая отменить скидки по транспортным картам.