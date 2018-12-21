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Временно за транспорт в Красноярске будет отвечать Игорь Манченко

Главная Политика
Красноярск
13:33 21 Декабря 2018
назначения, администрация, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Исполнять обязанности руководителя департамента транспорта назначен Игорь Александрович Манченко. До этого он возглавлял отдел организации перевозок и дорожного движения. Манченко сменит на посту Дмитрия Петрова, который уволился по собственному желанию, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на мэрию.

Напомним, Петров был назначен на пост в середине января 2018 года. Он сменил Игоря Кима, которого мэр Красноярска Сергей Еремин перевел руководить Октябрьским районом. Горожанам он запомнился прежде всего неудачным началом транспортной реформы, когда в Красноярске неожиданно для жителей изменили либо закрыли сразу несколько популярных маршрутов. Кроме того, во время его нахождения на посту обострился вопрос величины тарифа на проезд в общественном транспорте – частные перевозчики требуют поднять его до нового года на несколько рублей, в противном случае угрожая отменить скидки по транспортным картам.

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