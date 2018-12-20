Заксобрание выбрало себе двух новых вице-спикеров

В ходе сессии Законодательного собрания Красноярского края депутаты тайным голосованием избрали двух вице-спикеров – заместителями председателя избраны Сергей Зяблов и Сергей Попов. Попов назначен первым вице-спикером.

Вопрос о кадровых назначениях обсуждался сегодня в ходе последней в этом году сессии ЗС. Для определения новых заместителей спикера депутаты сформировали из своего состава специальную счетную комиссию, утвердили формы бюллетеней, и затем большинством голосов выбрали для назначения на эти посты депутатов Сергея Зяблова и Сергея Попова.

Обе кандидатуры собравшихся устроили – члены ЗС рассыпались в похвальбах кандидатам, и, проголосовав, утвердили их в новых должностях.

После этого с посыла председателя ЗС Дмитрия Свиридова депутаты голосованием определили, что пост первого вице-спикера достанется Сергею Попову.

фото: sobranie.info