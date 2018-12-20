В Красноярске приняли закон о штрафах за парковку на газонах

Сессия Законодательного собрания Красноярского края утвердила сразу в первом и втором чтении проект изменений к закону края об административных правонарушениях, устанавливающий штрафы за парковку автомобилей на газонах.

Напомним, ранее законодательную инициативу одобрил комитет по безопасности и защите прав граждан ЗС.

Законодатели вывели в отдельный состав административного правонарушения «повреждение территорий, занятых травянистыми растениями, путем размещения на них транспортных средств, строительной и дорожной техники».

Штрафы для физлиц составят от 2 о 4 тысяч рублей, для ИП и должностных лиц — от 15 до 30 тысяч, для юрлиц от 80 до 100 тысяч рублей. Депутаты эту инициативу одобрили.

В ходе обсуждения на сессии краевые парламентарии сошлись на том, что вопрос со штрафами за парковку на газонах давно назрел – депутаты получают десятки жалоб от граждан, недовольных тем, что благоустроенные, в том числе за бюджетные деньги, территории уничтожаются автомобилистами. До настоящего времени эффективная мера воздействия на таких водителей отсутствовала. Вместе с тем, народные избранники отметили, что после принятия документа встает вопрос эффективного правоприменения новой нормы – она должна исполняться, а не стать очередным хорошим законом, который никто не соблюдает.