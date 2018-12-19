19 декабря
Красноярск
погода -6 °C
67.11
 
€ 76.47
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Владимир Путин 20 декабря проведет большую пресс-конференцию

Главная Политика
Красноярск
16:26 19 Декабря 2018
политика, путин, пресс-конференция
Источник:
версия для печати Ico_print

Президент России Владимир Путин 20 декабря проведет большую пресс-конференцию. Как ожидается, в ней примут участие более 1,7 тыс представителей российских и зарубежных СМИ.

Журналисты телеканала TV BRICS, входящего в медиахолдинг «МКР-Медиа», также получили возможность задать вопрос главе государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на этот раз организаторы не станут привносить какие-то новые элементы, внедрять какие-либо инновации. По его словам, главной задачей станет организация безбарьерного контакта журналистов, будь то федеральных, региональных или зарубежных, с главой государства.

В прошлом году пресс-конференция собрала 1640 журналистов. С 2012 года их количество никогда не было ниже 1250.

Фото kremlin.ru

Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: История с любительским футбольным турниром заинтересовала депутатов Заксобрания

История с любительским футбольным турниром заинтересовала депутатов Заксобрания

19 Декабря 2018 г.
Запросы отправлены министру спорта и ректору СФУ
Новости Красноярска: Красноярцев предложено крупно штрафовать за парковку на газонах

Красноярцев предложено крупно штрафовать за парковку на газонах

19 Декабря 2018 г.
Максимальное наказание - 100 тысяч рублей
Новости Красноярска: Глава департамента транспорта уходит из мэрии

Глава департамента транспорта уходит из мэрии

19 Декабря 2018 г.
Дмитрий Петров не проработал и года
Новости Красноярска: Депутаты Горсовета приняли бюджет Красноярска на 2019 год

Депутаты Горсовета приняли бюджет Красноярска на 2019 год

18 Декабря 2018 г.
Пока он бездефицитный
Новости Красноярска: Красноярец Михаил Развожаев возглавил Исполком ОНФ

Красноярец Михаил Развожаев возглавил Исполком ОНФ

18 Декабря 2018 г.
Решение было принято на заседании Центрального штаба
Новости Красноярска: Олег Кожемяко победил на выборах главы Приморья

Олег Кожемяко победил на выборах главы Приморья

17 Декабря 2018 г.
Врио губернатора Приморского края, самовыдвиженец Олег Кожемяко одержал победу на повторных выборах главы региона
Новости компаний
18/12
«Зимняя сказка» от ПАО «Дальневосточный банк» – праздничный вклад со ставкой до 7,6 %!
18/12
На Красноярском цементном заводе состоялся аудит Американского института нефти
13/12
Красноярская ГЭС победила в смотре-конкурсе по физкультурно-массовой работе
12/12
Сбербанк сделал доступными для незрячих фильм «Ёлки Последние»
11/12
СибГУ им. М.Ф. Решетнева и ООО «Сибирский лес» подписали соглашение о сотрудничестве
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Самые дорогие квартиры в Красноярске в домах на улице Живописная

Самые дорогие квартиры в Красноярске в домах на улице Живописная

19 Декабря 2018 г.
Аналитики провели исследования на основе объявлений
Новости Красноярска: Юные ученые Красноярска презентовали свои проекты

Юные ученые Красноярска презентовали свои проекты

19 Декабря 2018 г.
Одаренные школьники удивили разработками
Новости Красноярска: Мэрия: McDonald’s на Авиаторов не создаст дополнительных пробок

Мэрия: McDonald’s на Авиаторов не создаст дополнительных пробок

14 Декабря 2018 г.
Об этом сегодня сообщил первый вице-мэр Владислав Логинов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Казакова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356