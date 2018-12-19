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История с любительским футбольным турниром заинтересовала депутатов Заксобрания

Главная Политика
Красноярск
14:39 19 Декабря 2018
футбол, сфу, универсиада, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
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История с переносом старейшего любительского футбольного турнира в Красноярске заинтересовала депутатов Законодательного собрания края. Напомним, соревнования, ежегодно собирающие несколько сотен любителей футбола, оказались под угрозой этой осенью. Виной всему - неприглядный, по мнению руководства СФУ и Универсиады, вид полей в районе остановки «Гастроном» в Студгородке.

В итоге площадку предоставил Аграрный университет, а в СФУ заявили, что игры на этих полях невозможны, поскольку они попадают в периметр безопасности в связи с проведением Универсиады.

Депутат краевого парламента Евгений Черных возмутился происходящим и написал запросы на имя министра спорта Сергея Алексеева и ректора СФУ Владимира Колмакова.

«Вот и появились первые жертвы предстоящей Универсиады. Ко мне обратились спортсмены – участники традиционного зимнего футбольного любительского турнира в Красноярске. Под угрозой закрытия оказался старейший в нашем городе турнир, который ведет свою историю с 1998 года, ежегодно собирая на соревнования более 200 человек. Все эти годы игры проходили на футбольных полях, расположенных в Студгородке. Теперь с чьей-то «легкой руки» использование полей в Студгородке запрещено. Как такое возможно?», - возмутился народный избранник.

Депутат не исключил, что вместе с соратниками по партии обратится в Российский футбольный союз и лично к Виталию Мутко.

История с любительским футбольным турниром заинтересовала депутатов Заксобрания

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