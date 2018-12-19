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Красноярцев предложено крупно штрафовать за парковку на газонах

Главная Политика
Красноярск
12:48 19 Декабря 2018
парковка, законодательное собрание, штрафы, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярских автомобилистов, паркующихся на газонах, предложено штрафовать на сумму от 2 до 100 тысяч рублей. Соответствующие изменения в закон края об административных правонарушениях одобрил комитет по безопасности и защите прав граждан краевого Заксобрания. Поправки в документ решено вынести на сессию для принятия сразу в первом и втором чтениях, сообщили в пресс-службе ЗС.

Законодатели предлагают вывести в отдельный состав административного правонарушения «повреждение территорий, занятых травянистыми растениями, путем размещения на них транспортных средств, строительной и дорожной техники».

Штрафы для физлиц составят от 2 о 4 тысяч рублей, для ИП и должностных лиц — от 15 до 30 тысяч, для юрлиц от 80 до 100 тысяч рублей. Депутаты эту инициативу одобрили.

 

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