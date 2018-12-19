19 декабря
Красноярск
погода -6 °C
67.11
 
€ 76.47
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Глава департамента транспорта уходит из мэрии

Главная Политика
Красноярск
12:10 19 Декабря 2018
мэр, администрация, транспорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Руководитель департамента транспорта администрации Красноярска Дмитрий Петров уйдет из мэрии, не проработав на этом посту и года, пишут красноярские СМИ со ссылкой на собственные источники. При этом официально отставку Петрова в пресс-службе администрации не подтверждают.

Петров был назначен на пост в середине января 2018 года. Он сменил Игоря Кима, которого мэр Красноярска Сергей Еремин перевел руководить Октябрьским районом. Впрочем, в конце ноября Кима отправили с этой должности в отставку, а теперь со своего поста уходит и Петров.

Горожанам он запомнился прежде всего неудачным началом транспортной реформы, когда в Красноярске неожиданно для жителей изменили либо закрыли сразу несколько популярных маршрутов. Кроме того, во время его нахождения на посту обострился вопрос величины тарифа на проезд в общественном транспорте – частные перевозчики требуют поднять его до нового года на несколько рублей, в противном случае угрожая отменить скидки по транспортным картам.

Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Владимир Путин 20 декабря проведет большую пресс-конференцию

Владимир Путин 20 декабря проведет большую пресс-конференцию

19 Декабря 2018 г.
В ней примут участие более 1,7 тыс представителей российских и зарубежных СМИ
Новости Красноярска: История с любительским футбольным турниром заинтересовала депутатов Заксобрания

История с любительским футбольным турниром заинтересовала депутатов Заксобрания

19 Декабря 2018 г.
Запросы отправлены министру спорта и ректору СФУ
Новости Красноярска: Красноярцев предложено крупно штрафовать за парковку на газонах

Красноярцев предложено крупно штрафовать за парковку на газонах

19 Декабря 2018 г.
Максимальное наказание - 100 тысяч рублей
Новости Красноярска: Депутаты Горсовета приняли бюджет Красноярска на 2019 год

Депутаты Горсовета приняли бюджет Красноярска на 2019 год

18 Декабря 2018 г.
Пока он бездефицитный
Новости Красноярска: Красноярец Михаил Развожаев возглавил Исполком ОНФ

Красноярец Михаил Развожаев возглавил Исполком ОНФ

18 Декабря 2018 г.
Решение было принято на заседании Центрального штаба
Новости Красноярска: Олег Кожемяко победил на выборах главы Приморья

Олег Кожемяко победил на выборах главы Приморья

17 Декабря 2018 г.
Врио губернатора Приморского края, самовыдвиженец Олег Кожемяко одержал победу на повторных выборах главы региона
Новости компаний
18/12
«Зимняя сказка» от ПАО «Дальневосточный банк» – праздничный вклад со ставкой до 7,6 %!
18/12
На Красноярском цементном заводе состоялся аудит Американского института нефти
13/12
Красноярская ГЭС победила в смотре-конкурсе по физкультурно-массовой работе
12/12
Сбербанк сделал доступными для незрячих фильм «Ёлки Последние»
11/12
СибГУ им. М.Ф. Решетнева и ООО «Сибирский лес» подписали соглашение о сотрудничестве
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Юные ученые Красноярска презентовали свои проекты

Юные ученые Красноярска презентовали свои проекты

19 Декабря 2018 г.
Одаренные школьники удивили разработками
Новости Красноярска: Экс-руководителю ГК «Крепость» запретили выходить из дома ночью

Экс-руководителю ГК «Крепость» запретили выходить из дома ночью

19 Декабря 2018 г.
Его будут судить за мошенничество
Новости Красноярска: Студенты СФУ провели экспертизу детских новогодних подарков

Студенты СФУ провели экспертизу детских новогодних подарков

19 Декабря 2018 г.
Студенты 3 курса проверили 5 новогодних подарков в ценовом диапазоне от 580 до 990 рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Казакова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356