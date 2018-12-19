Глава департамента транспорта уходит из мэрии

Руководитель департамента транспорта администрации Красноярска Дмитрий Петров уйдет из мэрии, не проработав на этом посту и года, пишут красноярские СМИ со ссылкой на собственные источники. При этом официально отставку Петрова в пресс-службе администрации не подтверждают.

Петров был назначен на пост в середине января 2018 года. Он сменил Игоря Кима, которого мэр Красноярска Сергей Еремин перевел руководить Октябрьским районом. Впрочем, в конце ноября Кима отправили с этой должности в отставку, а теперь со своего поста уходит и Петров.

Горожанам он запомнился прежде всего неудачным началом транспортной реформы, когда в Красноярске неожиданно для жителей изменили либо закрыли сразу несколько популярных маршрутов. Кроме того, во время его нахождения на посту обострился вопрос величины тарифа на проезд в общественном транспорте – частные перевозчики требуют поднять его до нового года на несколько рублей, в противном случае угрожая отменить скидки по транспортным картам.