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Депутаты Горсовета приняли бюджет Красноярска на 2019 год

Главная Политика
Красноярск
13:57 18 Декабря 2018
бюджет, красноярск, горсовет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Депутаты Горсовета сегодня приняли бюджет Красноярска на 2019 год. Основными приоритетами по-прежнему остаются социальные программы, а также строительство детских садов и школ.

Бюджет следующего года будет пока бездефицитным - 28,5 млрд рублей составили как доходы, так и расходы.

Как рассказал депутат Андрей Козиков, на средства городского бюджета и краевой субсидии федеральной государственной программы «Развитие образования» в городе будет построено восемь детских садов. Один уже готов и будет приобретен у застройщика. По два детских сада появятся в микрорайонах «Белые Росы» и «Слобода Весны», по одному садику откроется в микрорайонах «Нанжуль-Солнечный», «Покровский», «Солонцы-2» и «Бугач».

«В следующем году планируется ввести эксплуатацию три школы на 1280 мест каждая. Новые учреждения появятся в микрорайонах «Покровский», «Солнечный», «Слобода Весны». В 2019 году начнется проектирование еще нескольких образовательных учреждений. Планируется подготовить проектно-сметную документацию на строительство школ в микрорайонах «Бугач» и «Пашенный», реконструкцию общеобразовательных учреждений № 21 и 47», - сообщил Козиков на своей странице в Facebook.

При этом голосование за бюджет было не единогласным. «За» высказались 20 народных избранников, «против» - один. Воздержались 11 человек - фракция ЛДПР в полном составе.

Напомним, красноярский Горсовет также согласовал в бюджете средства на реконструкцию зала заседаний. Только проект обойдется в 1,3 млн рублей.

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