Красноярец Михаил Развожаев возглавил Исполком ОНФ

На заседании Центрального штаба ОНФ было принято решения о том, что Исполком возглавит член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, член Совета Ассоциации выпускников Высшей школы государственного управления РАНХиГС Михаил Развожаев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Михаил Владимирович зарекомендовал себя как опытный и эффективный управленец, компетентный руководитель. Возглавлял Хакасию в период избирательной кампании в регионе, успешно справился с поручением президента России. Уверен, что приобретенный опыт поможет ему успешно реализовать задачи, поставленные президентом перед Общероссийским народным фронтом», – отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Добавим, что ранее Исполком возглавлял Алексей Анисимов. Он перешел на должность заместителя полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе.

Напомним, Михаил Развожаев был замруководителя администрации губернатора Красноярского края. Затем работал заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа. В октябре этого года был назначен временно исполняющим обязанности главы республики Хакасия – председателя правительства республики. В этой должности он отработал 6 недель.