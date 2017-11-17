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Департамент городского хозяйства Красноярска обрел нового начальника

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Красноярск
16:51 17 Ноября 2017
администрация, красноярск, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Главой департамента городского хозяйства администрации Красноярска назначен Юрий Шестопалов. Соответствующий приказ накануне подписал глава города Сергей Еремин.

Известно, что Шестопалову 43 года. В комитете по земельным ресурсам и землеустройству Березовского района дослужился со специалиста первой категории до руководителя. С 2010 по 2013 годы трудился заместителем по производственно-техническим вопросам МБУ Красноярска «Центр недвижимости». В 2013 году перешел на должность главного инженера МП «Проектный институт «Красноярскгражданпроект», а с 2014 года работал замруководителя красноярского УКСа. В последнее время Шестопалов занимался в том числе и вопросами расселения жителей домов, расположенных на месте строительства развязки четвертого моста в районе улицы Волочаевская.

В этот же день приказом департамента горхозяйства руководителем МКУ «Управление дорог и благоустройства» стал Евгений Жвакин, работавший ранее на «КраМЗе» и в компании «БРИЗ-2001», которая занимается установкой и обслуживанием дорожно-знаковой информации в Красноярске.

Департамент городского хозяйства Красноярска обрел нового начальника

Евгений Жвакин

Напомним, прежний руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков с 16 ноября ушел в оплачиваемый отпуск с последующим увольнением. Руководитель муниципального «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» Красноярска Сергей Маркатюк был уволен после скандала с реконструкцией проспекта Мира.

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