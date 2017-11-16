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Владимир Путин вручил орден Виктору Толоконскому

Главная Политика
Красноярск
15:04 16 Ноября 2017
президент, губернатор, награда
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © kremlin.ru
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Бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский получил из рук президента РФ Владимира Путина орден Александра Невского. Об этом сообщает сайт Кремля. Там же приводится и цитата главы государства.

«Церемонию вручения государственных наград всегда отличает особая, торжественная атмосфера. Ведь здесь, в Кремле, мы чествуем выдающихся граждан России, которые своим трудом, талантом, мужеством возвышают родную страну», - говорится на портале.

Вручение государственных наград прошло в Екатерининском зале Московского Кремля. Вместе с Толоконским награду получил и еще один отставной губернатор - экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий. Правда, ему достался орден Дружбы.

Добавим, что орденом Александра Невского награждаются граждане России, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и многое другое. Одно из условий для награждаемых - общий стаж государственной службы не менее 20 лет.

Напомним, что Виктор Толоконский в органах власти различных уровней работал с 1981 года.

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