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Заксобрание в поисках конструктива

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Красноярск
13:49 16 Ноября 2017
депутаты, бюджет, законодательное собрание
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В краевом парламенте сегодня проходит заседание очередной сессии. Главный вопрос - рассмотрение в первом чтении регионального бюджета на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Обычно именно эта тема будоражит парламентариев больше всего. Однако было сегодня и несколько других занятных дискуссий.

Зажигалочка

Традиционно заседание сессии началось с депутатских запросов. Елена Пензина и Николай Креминский беспокоились о жителях своих округов, представитель ЛДПР Денис Притуляк беспокоился обо всем. Причем попросился выступить с трибуны. Зная, чем все это может закончиться, его сразу предупредили - не дольше трех минут.

Первым делом он отметил, что фракция ЛДПР на заседании присутствует в полном составе, а вот у остальных фракций дыры в креслах зияют.

«Зачем нам 52 депутата? Может быть 30 хватит?», - спросил в пустоту шумный народный избранник, сам того не понимая, что в эти три десятка он вряд ли бы вошел.

Далее Притуляк обозначил проблемы в ветеринарии, где у сотрудников зарплату долгое время не «индексифицировали», высокой стоимости угля в разных районах края и добрался до газа.

«Газифицировать нужно весь Красноярский край, как это сделали в Смоленской области - нищей области. Но там губернатор от ЛДПР…», - чуть ли не бил туфлем по трибуне выступающий, а потом и вовсе сорвался на жириновский крик - припомнил мэрии Красноярска потерянные 2,5 млрд рублей, а правительству - однопартийную администрацию региона. На большее времени не хватило.

Рутина

Согласование изменений в бюджете ФОМС, назначение мировых судей и еще несколько вопросов далее мало кого интересовали кроме самих докладчиков. Особняком должно было стать утверждение генерального директора государственного предприятия КрайДЭО Андрея Иванова. Еще на этапе рассмотрения кандидатуры в профильном комитете народные избранники возмущались - мол, минтранс предлагает директора, который ни программу развития не может представить, ни на вопросы конкретно ответить.

Учитывая, что предприятие это стратегическое, претензий к нему в последнее время все больше. В сми регулярно возникают вопросы относительно хозяйственной деятельности госкомпании. В частности, почему бы депутатам не спросить было сегодня у руководителя о том, что КрайДЭО как и еще несколько дорожных предприятий отрасли входят в Ассоциацию «Дорожники Красноярья». Зачем создана эта ассоциация, зачем госпредприятия платят взносы и что им дает членство в Ассоциации?

Но вопросов не прозвучало. Про развитие КрайДЭО никто не спросил. Сам Иванов даже не вышел к трибуне, чтобы сказать пару слов. Показалось, что весь процесс планировали сделать каким-то сакральным в ожидании будущей приватизации.

Зато пошумели депутаты относительно принятия закона края о налоговых льготах. «Норникель» потратил 3,5 млрд рублей на прокладку оптоволокна в районы Севера «в качестве подарка». Теперь интернет в Норильске и Дудинке идет не через спутник, а по-человечески. Налоговые льготы в размере 250 млн рублей для компаний, которые проводили и будут обслуживать оптоволокно, пропорционально растянутся на 10 лет. Оппозиция возмущалась тратами из бюджета, и.о. министра Михаил Васильев пытался доказать, что поддержка инвестора, который тратит такие деньги добровольно, - это нормально.

«Мы должны сказать инвестору спасибо. Иначе со своими деньгами мы бы шли туда с этим интернетом еще 10 лет. Предлагаю принять закон в двух чтениях», - попытался завершить дискуссию депутат Демидов. Его коллега Егор Васильев напомнил, что развитие связи в Арктической зоне - стратегическая федеральная задача. Задачей является еще устранение информационного неравенства.

И это первый за долгое время вопрос, который действительно рассматривался широко, конструктивно, с аргументами за и против. В итоге законопроект был принят в двух чтениях.

Заксобрание в поисках конструктива

И здесь можно поразмышлять относительно двух последних тем: когда в госпредприятие назначается новый руководитель, прямых денег здесь не видно. А потому и вопросов нет. А когда звучит сумма недополученных бюджетом налогов - депутаты словно оживают. Глаза загораются как у мышей от сыра. А деньги становятся единственным мерилом важности и интересности рассмотрения. Только вот по факту Иванову предстоит управлять структурой, чьи годовые бюджеты гораздо больше злополучных 250 млн рублей.

В этих настроениях мы переходим к самому важному вопросу дня - рассмотрению бюджета Красноярского края на будущий год в первом чтении.

С дефицитом не страшно

И.о. министра финансов Владимир Бахарь уже больше десяти раз рассказывал о параметрах, принципах и задачах будущего бюджета. А потому во время доклада он - и так спокойный и уравновешенный - был словно йог во время медитации.

На будущий год бюджет будет состоять из следующих параметров, рассказывал чиновник: доходы составят 217,5 млрд рублей; расходы запланированы в объеме 232,3 млрд рублей. Ожидаемый дефицит - 14,8 млрд.

Заксобрание в поисках конструктива

Кстати, не вывели Бахаря из равновесия даже странные вопросы отдельных депутатов. А вот первый вице-спикер Заксобрания Алексей Клешко возмущение выразил. Вот только не о одними Бахрем и бюджетом, но и членами правительства, сидящими у него за спиной. В то время, как Клешко задавал вопрос, руководители министерств о чем-то шумного галдели.

«У меня предложение, - вдруг обернулся зампред парламента, - давайте члены правительства во время заседания сессии будут проводить свои планерки где-нибудь в другом месте…». Те умолкли. И тут стало совершенно ясно - основная краевая власть с переходом Александра Усса из кресла председателя парламента в кресло губернаторское окончательно закрепилась в ЗС. А вернее в отдельной его части.

После рассмотрения бюджета объявили перерыв на полтора часа. Депутатам за это время нужно было успеть пообедать и побывать на Агропромышленном форуме Сибири, куда дорога не близкая. А после сессия обязательно продолжит свою работу.

Сергей Санников

фото: sobranie.info, Бурмистров А. В.

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