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Полпред СФО зафиксировал отставание в строительстве объектов Универсиады

Главная Политика
Красноярск
10:27 16 Ноября 2017
правительство, красноярск, универсиада
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Представитель президента в СФО Сергей Меняйло проинспектировал объекты Универсиады-2019 в Красноярске. В целом уровень подготовки к студенческим играм удовлетворил полпреда, однако он все же зафиксировал отставание по одному объекту. 

«До начала Универсиады чуть больше года, поэтому наша главная задача сейчас сконцентрироваться на решении любых проблем, связанных с проведением игр. В целом уже проделана большая работа. Отставание по срокам строительства, которое было выявлено ранее, во многом ликвидировано. Есть проблема с возведением многофункционального центра, но по нему будет выработан отдельный план работы», — сказал Сергей Меняйло.

Врио губернатора Александр Усс добавил, что критических ситуаций в плане строительства объектов нет. По его словам, уже следующим летом в Красноярске будет реализован большой объем работ по благоустройству города. 

Напомним, полпред СФО Сергей Меняйло прилетел в Красноярский край 14 ноября. Он провел несколько рабочих встреч по вопросам строительства домов для погорельцев в поселке Стрелка, перинатального центра в Норильске и объектов Универсиады в Красноярске. 

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