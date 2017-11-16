Министров в Красноярском крае утвердит избранный губернатор

Членов правительства Красноярского края назначит избранный губернатор региона. До этого времени все министры будут работать в статусе «и.о.». Об этом Sibnovosti.ru сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Согласно ст. 91 устава Красноярского края, «врио губернатора может назначать членов правительства на срок исполнения им обязанностей главы региона». Полномочия членов правительства автоматически прекращаются в тот день, когда в должность вступает новый губернатор.

Именно в таком положении сегодня оказались министры Красноярского края. После того, как Виктор Толоконский покинул пост губернатора, врио главы региона Александр Усс отправил краевое правительство «в отставку».

«В общем правительство Красноярского края назначит избранный губернатор. По согласованию с Законодательным собранием им будет назначен председатель правительства края и его заместители, руководитель администрации губернатора края, а также министры в области экономического развития и области финансов», — пояснили в правительстве.

Напомним, с приходом нового и.о. главы региона свои посты покинули вице-премьер Красноярского края Наталья Рязанцева и заместитель губернатора Красноярского края по вопросам информационной политики в крае Инесса Акентьева. В октябре Акентьева заняла пост и.о. главного редактора краевой газеты «Наш Красноярский край». 18 октября в отставку подал руководитель агентства информатизации и связи Красноярского края Денис Гусаров. До назначения нового главы агентством будет управлять Николай Распопин. И.о. министра транспорта Сергей Еремин покинул свой пост после выборов мэра Красноярска. Горсовет выбрал бывшего члена правительства главой города.