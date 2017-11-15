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Депутатов Горсовета лишили компенсационных выплат

Главная Политика
Красноярск
11:30 15 Ноября 2017
финансы, политика, суд, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Краевой суд признал компенсационные выплаты депутатам красноярского Горсовета необоснованными. Судебное заседание состоялось 31 октября текущего года. 

В высшую инстанцию обратились краевые прокуроры. Они потребовали пересмотреть положение «О материально-техническом обеспечении деятельности городского Совета депутатов». В документе указывалось, что ежемесячно депутаты, работающие на непостоянной основе, должны получать компенсационные выплаты. Деньги поступали народным избранникам независимо от их расходов. Никакие отчетные документы при этом не предъявлялись. 

В прокуратуре пояснили, что деньги из бюджета тратятся неэффективно. Дело в том, что порядок выплат не согласуется со статусом «непостоянных» депутатов, которые уже имеют оплачиваемую работу. 

Несмотря на предупреждения надзорного ведомства, красноярский Горсовет не отменил компенсационные выплаты. Поэтому прокуроры приняли решение обратиться в суд. ​

«Оспоренные нормы не отвечают требованиям определенности, ясности и недвусмысленности правового регулирования, а также содержат коррупциогенные факторы», — говорится в сообщении. 

В результате иск был удовлетворен — компенсационные выплаты депутатам отменили. 

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