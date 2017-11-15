Статус и.о. министров в правительстве края — «формальность»

Министры Красноярского края пока продолжат свою работу в статусе «и.о.». Об этом Sibnovosti.ru сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Пока совершенно точно никто не планирует заниматься этими формальностями. Как только этот вопрос начнут обсуждать, мы всем сообщим», — прокомментировал начальник отдела по взаимодействию со СМИ в правительстве Николай Базаров.

По его словам, из-за напряженного графика и.о. губернатора региона Александра Усса и членов правительства процедуру согласования отложили на неопределенный срок.

Напомним, после своего назначения Александр Усс отправил в отставку региональное правительство. В состав высшего исполнительного органа входят три вице-губернатора, шесть заместителей министров и 10 министров. Возглавляет правительство Виктор Томенко. И.о. министра транспорта Красноярского края Сергей Еремин покинул свой пост в конце октября. Горсовет выбрал бывшего члена правительства главой Красноярска. Он официально вступил в должность 26 октября. Место Еремина занял его заместитель Вадим Войцеховский.

С приходом нового и.о. главы региона свои посты покинули вице-премьер Красноярского края Наталья Рязанцева и заместитель губернатора Красноярского края по вопросам информационной политики в крае Инесса Акентьева. В октябре Акентьева заняла пост и.о. главного редактора краевой газеты «Наш Красноярский край». 18 октября в отставку подал руководитель агентства информатизации и связи Красноярского края Денис Гусаров. До назначения нового главы агентством будет управлять Николай Распопин.