На сессии горсовета в Красноярске согласовали назначения новых заместителей мэра

В Красноярске согласовали кандидатуры для назначения на должности первых заместителей мэра, заместителей мэра — руководителей департаментов, об этом сообщили в администрации города.

Внеочередная сессия Красноярского городского Совета депутатов прошла во вторник, 14 ноября. Кандидатуры Владислава Логинова и Алексея Давыдова согласовали для назначения на должности первых заместителей главы Красноярска.

Для назначения на пост заместителя главы города — руководителя департамента градостроительства администрации Красноярска согласована кандидатура Олега Животова.

Кандидатура Натальи Павлович — на должность заместителя главы города — руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений муниципалитета. Всех кандидатов представили мэру Красноярска Сергею Еремину.

«Очень важно понимать профессионализм ведущих базовых специалистов, которые будут решать наиболее острые вопросы жизни города. На сегодня первый пул руководителей представлен. Все без исключения кандидатуры соответствуют квалификационным требованиям и не только. Ведь для того, чтобы идти вперед, а не просто погрузиться в рутинную, оперативную работу — необходим и творческий порыв, и желание изменить подходы к работе, а в результате — облик города. Считаю, что такой душевный, идеологический порыв — очень важная составляющая эффективной работы. В целом, я вижу определенный «прилив» новых кадров для того, чтобы сформировать понимание нового Красноярска», — сказал Сергей Еремин после завершения внеочередной сессии Красноярского городского Совета депутатов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Красноярска



По материалам пресс-службы администрации Красноярска