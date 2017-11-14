14 ноября
Красноярск
погода -9 °C
курсы валют
59.18
 
€ 68.92
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Представитель президента Меняйло приедет с инспекцией в Красноярский край

Главная Политика
Красноярск
09:45 14 Ноября 2017
президент, красноярск, проверка, политика
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло прилетит в Красноярский край с рабочим визитом. Информация об этом появилась сегодня на сайте полпредства. 

Так, в поселке Стрелка Меняйло проверит, как идет строительство домов для погорельцев. Из-за весенних пожаров в населенном пункте без жилья остались 245 семей. 

Еще одно совещание полпред проведет в Норильске. Рабочий визит связан со строительством перинатального центра. По срокам объект должны сдать уже в декабре, однако его строительство пока затягивается. 

«Кроме того, полпред проведет рабочее совещание с руководителями правоохранительных органов Красноярского края», — говорится в сообщении. 

Завтра Меняйло вернется с северных территорий в Красноярск. В городе он проинспектирует объекты зимней Универсиады-2019 и встретится с краевыми властями.  

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске назначили нового вице-мэра

В Красноярске назначили нового вице-мэра

13 Ноября 2017 г.
Наталья Павлович стала и.о. руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений
Новости Красноярска: Александр Усс впервые попал в рейтинг губернаторов

Александр Усс впервые попал в рейтинг губернаторов

10 Ноября 2017 г.
Врио губернатора Красноярского края оказался на 25-м месте
Новости Красноярска: XVII съезд «Единой России» пройдет 22-23 декабря

XVII съезд «Единой России» пройдет 22-23 декабря

10 Ноября 2017 г.
Съезд пройдет 22-23 декабря в Москве
Новости Красноярска: В краевом правительстве назначили замминистра лесного хозяйства

В краевом правительстве назначили замминистра лесного хозяйства

10 Ноября 2017 г.
На пост назначена Светлана Хрулева
Новости Красноярска: Александр Усс назначил нового главу представительства края при правительстве РФ

Александр Усс назначил нового главу представительства края при правительстве РФ

8 Ноября 2017 г.
С 8 ноября место занял Андрей Вольф
Новости Красноярска: Красноярский Горсовет согласует кандидатуру нового вице-мэра

Красноярский Горсовет согласует кандидатуру нового вице-мэра

8 Ноября 2017 г.
Кандидатом на пост станет Алексей Давыдов
Новости компаний
13/11
Интернет-аптека «Пион» - покупайте лекарства без очередей и наценок!
13/11
С днем рождения, Семен Трескунов: какие фильмы с ним посмотреть?
09/11
Прием идей для Буфф-сада продолжается
07/11
Красноярские энергетики ведут работы по повышению надежности электроснабжения
07/11
Прямая уплата НДС в бюджет убьёт «обнал»?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мэр Еремин призвал на уборку города двоечников СФУ

Мэр Еремин призвал на уборку города двоечников СФУ

11 Ноября 2017 г.
Глава провел выездную инспекцию
Новости Красноярска: В аварии на Октябрьском мосту пострадали трое

В аварии на Октябрьском мосту пострадали трое

11 Ноября 2017 г.
Водитель BMW X6 не справился с управлением
Новости Красноярска: В кинотеатре «Родина» в Красноярске разместится Дом дружбы народов

В кинотеатре «Родина» в Красноярске разместится Дом дружбы народов

10 Ноября 2017 г.
Сейчас Дом занимает этаж одного из городских бизнес-центров
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.