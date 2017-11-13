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В Красноярске назначили нового вице-мэра

Главная Политика
Красноярск
10:10 13 Ноября 2017
назначение, город, красноярск, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Глава Красноярска Сергей Еремин подписал распоряжение о назначении еще одного заместителя. На должность и.о. руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений назначена Наталья Павлович. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска. 

Наталья Павлович работала в структурах местного самоуправления, а также в краевых и федеральных  органах власти. До назначения на новую должность она была заместителем руководителя агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края. 

Наталья Павлович в 1996 году окончила КГПУ по специальности «математика, информатика,  вычислительная техника»,  в 1999 году получила второе высшее в петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция».

Отметим, ранее департамент муниципального имущества и земельных отношений возглавлял Максим Несанов.

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