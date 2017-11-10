Александр Усс впервые попал в рейтинг губернаторов

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс впервые после своего назначения попал сразу в два рейтинга глав регионов.

Первый список составили аналитики агентства политических и экономических коммуникаций. В октябре текущего года Усс оказался на 25-м месте в рейтинге российских губернаторов. Его назвали руководителем с сильным влиянием. Статистики отметили «стремительный старт» врио главы края.

«Заявления, которые позитивно восприняты жителями (критика платных парковок в краевом центре), а также продвижение на пост главы Красноярска Сергея Еремина можно интерпретировать как выигрышное начало работы Усса в новой должности»», — считают эксперты.

Аналитики компании «Медиалогия» поставили главу Красноярского края на 3-е место среди сибирских губернаторов. Лидерами медиарейтинга в СФО стали «новички» на политической арене — врио губернатора Омской области Александр Бурков и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Фото: сайт краевого Заксобрания