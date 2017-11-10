XVII съезд «Единой России» пройдет 22-23 декабря в Москве. Об этом заявил исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета «Единой России».

«Съезд предлагается провести 22-23 декабря. На нем запланированы два вопроса: определить приоритетные задачи партии на 2018 год и произвести кадровые изменения в руководящих органах «Единой России», – заявил Турчак.

На президиуме Генсовета была утверждена норма представительства от региональных отделений «Единой России» – один делегат на две тысячи членов партии. Также региональным отделениям было поручено до 10 декабря провести конференции и избрать делегатов на съезд.

«Кроме того, нужно рекомендовать секретарей первичных отделений, которые не являются членами региональных советов и которые наиболее активно себя проявили в текущей деятельности и избирательных кампаниях», - добавил Турчак.

Отдельно он отметил, что в рамках съезда планируются проведение выставок партийных проектов и организация работы семи дискуссионных площадок. По итогам их проведения предполагается провести заседание комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

Конференция Красноярского регионального отделения «Единой России», на которой будут выбраны делегаты на партийный съезд, состоится 9 декабря. Краевые партийцы также проведут кадровую ротацию в руководящих структурах и обсудят реализацию партийных проектов в 2017 году.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»