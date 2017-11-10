В краевом правительстве назначили замминистра лесного хозяйства

В правительстве Красноярского края назначили заместителя министра лесного хозяйства. Должность займет Светлана Хрулева. Распоряжение подписал и.о. первого замгубернатора края Виктор Томенко.

Хрулева будет исполнять обязанности в течение одного года. Ранее замминистра лесного хозяйства занимала пост руководителя отдела планирования и консолидированное отчетности ведомства.

Отметим, что и.о. министра лесного хозяйства Красноярского края является Владимир Векшин. Он был назначен на пост 18 июля прошлого года. 1 октября 2017 врио губернатора Александр Усс досрочно прекратил полномочия членов краевого правительства и перевел их в статус временно исполняющих обязанности.