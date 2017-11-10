10 ноября
Красноярск
погода +1 °C
курсы валют
59.25
 
€ 68.79
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В краевом правительстве назначили замминистра лесного хозяйства

Главная Политика
Красноярск
11:32 10 Ноября 2017
правительство, красноярск, назначение, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В правительстве Красноярского края назначили заместителя министра лесного хозяйства. Должность займет Светлана Хрулева. Распоряжение подписал и.о. первого замгубернатора края Виктор Томенко.

Хрулева будет исполнять обязанности в течение одного года. Ранее замминистра лесного хозяйства занимала пост руководителя отдела планирования и консолидированное отчетности ведомства.  

Отметим, что и.о. министра лесного хозяйства Красноярского края является Владимир Векшин. Он был назначен на пост 18 июля прошлого года. 1 октября 2017 врио губернатора Александр Усс досрочно прекратил полномочия членов краевого правительства и перевел их в статус временно исполняющих обязанности. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: XVII съезд «Единой России» пройдет 22-23 декабря

XVII съезд «Единой России» пройдет 22-23 декабря

10 Ноября 2017 г.
Съезд пройдет 22-23 декабря в Москве
Новости Красноярска: Александр Усс назначил нового главу представительства края при правительстве РФ

Александр Усс назначил нового главу представительства края при правительстве РФ

8 Ноября 2017 г.
С 8 ноября место занял Андрей Вольф
Новости Красноярска: Красноярский Горсовет согласует кандидатуру нового вице-мэра

Красноярский Горсовет согласует кандидатуру нового вице-мэра

8 Ноября 2017 г.
Кандидатом на пост станет Алексей Давыдов
Новости Красноярска: Игорь Титенков может покинуть пост главы департамента горхозяйства

Игорь Титенков может покинуть пост главы департамента горхозяйства

7 Ноября 2017 г.
По сообщениям СМИ, чиновник уже написал заявление по собственному желанию
Новости Красноярска: Мэр Красноярска назначил нового руководителя департамента градостроительства

Мэр Красноярска назначил нового руководителя департамента градостроительства

4 Ноября 2017 г.
Глава города подписал распоряжение о назначении Олега Животова
Новости Красноярска: Лариса Шойгу выслушала проблемы красноярцев в общественной приемной «Единой России»

Лариса Шойгу выслушала проблемы красноярцев в общественной приемной «Единой России»

2 Ноября 2017 г.
В крае продолжается региональная неделя
Новости компаний
09/11
Прием идей для Буфф-сада продолжается
07/11
Красноярские энергетики ведут работы по повышению надежности электроснабжения
07/11
Прямая уплата НДС в бюджет убьёт «обнал»?
03/11
Компании «КрасКом» объявлена благодарность за оперативное подключение спортивного комплекса «Тотем» к городской системе водоснабжения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Двое человек погибли в ДТП под Балахтой

Двое человек погибли в ДТП под Балахтой

6 Ноября 2017 г.
Еще шестеро получили серьезные травмы
Новости Красноярска: Четверо туристов получили травмы в заповеднике «Столбы»

Четверо туристов получили травмы в заповеднике «Столбы»

6 Ноября 2017 г.
Путешественники обращались за помощью к спасателям
Новости Красноярска: Красноярские журналисты ответили депутату Бадюкову за крысу

Красноярские журналисты ответили депутату Бадюкову за крысу

8 Ноября 2017 г.
Телекомпания ТВК уличила депутата Горсовета во вранье
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.