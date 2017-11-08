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Александр Усс назначил нового главу представительства края при правительстве РФ

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Красноярск
11:22 8 Ноября 2017
политика, в красноярском крае, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Врио губернатора Красноярского края Александр Усс назначил на место главы представительства региона при правительстве РФ Андрея Вольфа. Соответствующее распоряжение вступило в силу 8 ноября. 

Ранее пост занимала Елена Шамахова. Она была руководителем представительства региона в Москве три месяца. Шамахову уволили «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта». 

Андрею Вольфу 55 лет. Он возглавлял красноярское министерство инвестиций и инноваций с момента его создания в июле 2011 года. До этого долгое время работал на предприятиях в отрасли машиностроения. 

Отметим, что представительство при правительстве РФ передает интересы региона в федеральные структуры власти. 

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