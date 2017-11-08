Александр Усс назначил нового главу представительства края при правительстве РФ

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс назначил на место главы представительства региона при правительстве РФ Андрея Вольфа. Соответствующее распоряжение вступило в силу 8 ноября.

Ранее пост занимала Елена Шамахова. Она была руководителем представительства региона в Москве три месяца. Шамахову уволили «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта».

Андрею Вольфу 55 лет. Он возглавлял красноярское министерство инвестиций и инноваций с момента его создания в июле 2011 года. До этого долгое время работал на предприятиях в отрасли машиностроения.

Отметим, что представительство при правительстве РФ передает интересы региона в федеральные структуры власти.